مي عمر تحاول الهرب وفرح يجمع الفتوات في الحلقة الثالثة من مسلسل الفتوة

في حفل زفاف كبير لأحد شباب الجمالية، تجمع رجال فتوة "المعلم صابر أبو شديد" والأهالي، لينطلق بهذا المشهد، أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الثانية عشر صباحا.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل الفتوة

على جانب أخر من الحلقة، اشتكى الفتوة سيد اللبان، الذي يقوم بدوره الفنان "رياض الخولي"، الأسطى حسن "ياسر جلال" للمعلم صابر أبو شديد، بعدما قام حسن بضرب ابن اللبان لمعاكسته ابنته نورا.

فيما حاولت ليل، ابنة فتوة الجمالية الهرب من الأعور، الذي خطفها أثناء رحلتها لمنزلها بعربية " كارو"، يقودها الفنان مجدي فكري، بعدما كانت العرافة "وداد" دبرت مكيدة لها.

وخلال أحداث الحلقة، اكتشف الأسطى حسن، تعرض محله للهجوم، فيما شن خلاف بين الفتوات، انتهت بقتل سيد اللبان لأحد الرجال، الذي يدعي "بشر" في منزله، فيما لاحظ المعلم صابر أو شديد، اختفاء ابنته "ليل".

وانتهت أحداث الحلقة، باكتشاف جميلة ابنة بائعة المشمش، والتي تقوم بدورها "نجلاء بدر"، وفاة "بشر" لكنها حاولت الهرب، كما اكتشف الأسطى حسن، ما قام به سيد اللبان من محاولة خطف "ليل"، مقررا إنقاذها، ليظهر ملثم الوجه في مكان خطفها.

مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل، في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء، وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسؤولية الأهالي.