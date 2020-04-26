نبيلة مكرم: سنعيد كل الطلاب العالقين سواء بالمدن الجامعية أم لا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك الكثير من المواطنين العالقين بالخارج، وعندما أعلنت الجداول، لم يجدوا أنفسهم بها، نطمئنهم أن الأمر بأعيننا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "أما الجدول تم إعلانه لقوا إن الدول العالقين فيها مش موجودة بالجداول، مثل فرنسا والإمارات وإنجلترا، وبيبقى على البعثة الدبلوماسية في هذه الدولة، إنها تراجع اللجنة، فيما يتعلق بأمر بقاء بعض العالقين".

وتابعت: "كل من هو طالب، هنحاول نعيده وليس الأمر مقتصرا على طلاب المدن الجامعية فقط، بل هناك طلاب يجتمعون سويا، ويستأجرون شقة للسكن بها، وسنعمل على إعادتهم أيضا، وهذا الموضوع فيه مستجدات كتيرة، على مدار اليوم، واللجنة تعمل على كل هذه المستجدات، وأما يجيلنا دولة لسه منزلتش على الجدول، اللجنة بتشتغل على هذه المستجدات على مدار اليوم"، مؤكدة على أن هناك حرص شديد من الحكومة، لإعادة كل المصريين العالقيين.