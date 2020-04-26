أستاذ أمراض صدرية عن التدخين وكورونا: بحث فرنسي على 500 مريض

علق الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا لأبحاث الفيروسات، على البحث الفرنسي الخاص بأن المدخنين، أقل إصابة بفيروس كورونا، قائلا: إن الموضوع بدأ من عملية تتبع لـ500 مريض بكورونا، بأحد المستشفيات الفرنسية، 350 منهم مقيمين في المستشفى، و150 يتلقوا العلاج في منازلهم.

وأشار خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إلى أنهم وجدوا 5% من المصابين فقط من المدخنين، واستنتجوا أن المدخنين أقل إصابة بفيروس كورونا بفرضية أن النيكوتين يدخل الخلايا المفترض أن يدخلها فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذه الدراسة لم يتم اعتمادها في فرنسا.

وأوضح خطاب، أنه حال تأكيد ذلك سيتم منح الفرق الطبية لاصقات النيكوتين والمرضى، حال تأكد هذه النظرية.

ولفت خطاب إلى أن 10% من مصابي كورونا في مصر، من مرضى القلب، وأن هذه الأمراض تحدث بسبب التدخين و7% مرضى سكر، و6.5% منهم مرضى أمراض الرئة المزمنة، المرتبطة بالتدخين أيضًا.

وأكد خطاب أن وفيات مرضى السدة الرؤية بسبب فيروس كورونا كانت 5 اضعاف النسب العادية لافتًا إلى ان هذا المرض يحدث بسبب التدخين.