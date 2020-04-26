خلال 14 يوما.. خروج 21 من الحجر الصحي بكفر الدوار لتعافيهم من كورونا

14 يوم عمل قضاها الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، بالبحيرة، استقبل خلالها ما يزيد عن 100 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أطفال، وجرى تحويلهم من محافظات مختلفة، لتبدأ رحلة علاجهم داخل المستشفى.

وخلال هذه الفترة رفعت المستشفى درجة الاستعداد القصوى لمساعدة المرضى على التعافي من المرض، والانتصار على الفيروس الذى أرعب العالم، واستطاع الفريق الطبى مساعدة 21 مصابًا على التعافى من الفيروس، وخرجوا جميعهم من الحجر الصحي بعد وصول نتائج التحاليل الخاصة بهم.

كانت مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار، قد أعلنت عن مغادرة أول دفعة من المتعافين لمستشفى الحجر، وبلغ عددهم 21 متعافيًا، خرجوا على دفعات، بعد تماثلهم للشفاء وتحول عينات تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، عقب خضوعهم للحجر الصحى بالمستشفى المذكورة.

وقالت مصادر بالحجر الصحى بكفر الدوار، إن المستشفى بدأت فى استقبال الحالات المصابة منذ أسبوعين، بعد تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال الحالات المرضية، والخضوع إلى تدريبات خاصة للتعامل مع مصابى كورونا، وجرى استقبال أول دفعة مصابة بفيروس كورونا من محافظة القليوبية، وأعقبها دفعات مصابة من ذات المحافظة ودمياط والبحيرة، وجميعهم خضعوا للعزل داخل الغرف المجهزة بالمستشفى، كما استقبلت المستشفى حالات أطفال مصابة بالفيروس، وجرى التعامل معهم بأسلوب مختلف لاحتوائهم من حالة الخوف والوحدة التى كانوا يعانون منها.

وأعلنت إدارة المستشفى برئاسة الدكتور ياسر زايد، أنها تسعى جاهدة لتوفير الحماية الطبية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مع توفير مناخ ملائم لهم بعيدًا عن الضغوط النفسية، ومحاولة التدخل الطبي العاجل فى حالة تفاقم أي حالة داخل الحجر.