الناظر يحذر من المخلل والحلويات في السحور: هتعطشوا

قال الدكتور هاني الناظر استشاري التغذية، إنّ تناول المخللات والحلويات في السحور، يشعر الإنسان بالعطش عند الصيام، ناصحا بتناول الزبادي والخيار لتقليل الشعور بالعطش: "مينفعش أكل مخلل أو قطايف وكنافة الساعة 3 الصبح.. لازم هعطش".

وأضاف الناظر، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه يجب شرب المياه كل ساعة من الإفطار حتى السحور، بعيدا عن المشروبات الأخرى مثل الخروب والتمر هندي، كما أنّ تناول البطيخ والكنتالوب يرويان الجسم، ووضع بذور الكتان مع الزبادي جيد لتقوية المناعة.

وأشار الناظر، إلى أنّ عدم شرب المياه والخروج صباحا تحت أشعة الشمس دون أخذ وسائل وقاية قد يعرض الجلد لجفاف، والحل في ذلك شرب المياه كل ساعة من الإفطار للسحور، ما يتسبب في خروج العرق ويجنب الإنسان للتعرض للجفاف، كما يمكن ترطيب الجلد قبل النوم عن طريق كريمات مرطبة أو فازلين، والحرص على الاستحمام يوميا في الليل.

ونصح الناظر باستخدام الشمسية لتجنب أشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية لونها أبيض أو فاتح، ما يمنع تأثير الحرارة على الجلد وبالتالي تجنب حدوث جفاف.