كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس يحرص على شراء فانوس رمضان لأفراد أسرته

"عادات رمضان شئ أصيل في حياتنا مسلمين أو مسيحين، مفيش فرق بيننا، أكلاتنا واحدة، عاداتنا واحدة، فمنذ سنوات طويلة، واعتدت على تناول البط الدمياطي بالمورتة أول أيام، فضلا عن اقتناء الفانوس أنا وأولادي، بجانب تناول الحلويات الدمياطية المتنوعة كالقطايف والكنافة، لكن للأسف عجزنا هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عن إقامة حفل إفطار أو سحور بالكنيسة كعادتنا السنوية كل عام، كما كنت حريص كل عام عن مشاركة أصدقائي في حفلات الإفطار" بتلك الكلمات بدأ الأب بند ليمون بشري كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس في محافظة حديثه لـ"الوطن".

وأستطرد "بند ليمون" في كلامه قائلا:" للأسف بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا توقفت الصلوات بالمساجد والكنائس على حد سواء لكننا نحتفل بالعيد على طريقتنا في بيوتنا، فأخرجت فانوس رمضان الكبير الخاص بأسرتنا، كما احتفل نيقولا ابنى بفانوسه الخاص وحرص على التقاط الصور الفواتغرافية" .

وأردف بندليمون قائلا:" حتى لو في كورونا، فهذا لن يمنع الأسر على احتفالها بالشهر الفضيل داخل منازلها مع الالتزام بتعليمات الدولة متابعا للأسف مفيش إفطار وسحور العام الجاري بالكنيسة، الذى كنت أحرص على إعداده كل عام لأصدقائي وأخواتي المسلمين، كما كنت أعزم على أكثر من فطار في اليوم الواحد عند أصدقائي بالطبع كل هذا لم يعد موجود هذا العام".

وتابع :" الواحد زعلان لعدم حضور تلك الطقوس لكن ما باليد حيلة، وان شاء الله هتمر تلك الأزمة على خير"، مشيرا إلى التزام عدد كبير من الدمايطة بالعادة السنوية المتمثلة في تناول البط بالمورته.ووجه بند ليمون رسالته لأبناء دمياط عليكم بالالتزام ببيوتكم والاحتياط جيدا من الوباء مع تنفيذ تعليمات الدولة والالتزام بمواعيد الحظر ومساندة الحكومة لمواجهة تلك الأزمة، مختتما حديثه نحن نأمل انتهاء أزمة كورونا ببركة شهر رمضان الفضيل.