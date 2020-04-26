السفير الامريكي فرانك ويزنر : قبلت هديه مصر

استضاف برنامج النبض الأمريكي كلًا من السفير الامريكي فرانك ويزنر والذي شغل منصب السفير الامريكي في مصر كما عمل كمبعوث خاص من الاداره الأمريكية إبان ثوره ٢٥ يناير والسيناتور الامريكي عن ولايه فيرجينا ريتشارد بلاك و قد اثني كلا من الضيوف عن الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في منطقه الشرق الاوسط و شمال أفريقيا .

السيناتور الامريكي عن ولايه فيرجينيا ريتشارد بلاك :إرسال المعونات الطبية من مصر الي الولايات المتحدة لفته طيبه من بلد هام جدا للولايات المتحده الامريكيه

وقام السفير الامريكي فرانك فرانك ويزنر بتقديم الشكر للشعب المصري و القيادة السياسية لموقف مصر تجاه الولايات المتحدة في الوقت الذي تحارب فيه الولايات المتحدة جاءحه فيروس كورونا .

وجاوب ويزنر علي البعض بان موقف مصر هو جدير بالشكر بغض النظر عن كميه وكيفيه المساعدات و لكنها تعكس الروح الطيبة للمصريين تجاه الشعب الامريكي .

كما اعرب الاعلامي الدكتور مايكل مورجان مقدم برنامج النبض الامريكي المذاع علي شاشه القاهره و الناس عن قوه العلاقات الاستراتيجية بين مصر و الولايات المتحدة و أهميه تلك العلاقات في التعامل مع الملفات الشاءكه في منطقة الشرق الاوسط .

ومن جانبه اعرب السيناتور الامريكي ريتشارد بلاك عن امتنانه للدور الذي يقوم به الرءيس عبد الفتاح السيسي حيث قال ان الرءيس عبد الفتاح السيسي هو إحداهم وأقوي روساء العالم في الوقت الراهن حيث اشاد بدور مصر في دحر الإرهاب و التعامل مع الجماعات الارهابيه في المنطقة مما أدي الي استقرار كبير في منطقه الشرق الاوسط .

وأضاف سيناتور بلاك ان التصرف المصري هو تصرف حكيم حيث ستتذكر الولايات المتحده هذا الموقف النبيل من مصر .

واثني بلاك علي موقف مصر الثابت تجاه الحكومات الشرعية و تعضيد تماسك دول الجوار و عدم تقسيمها او الإطاحة بأنظمتها من اجل الحفاظ علي هويه تلك الدول وعدم المساس بسيادتها كما هو الحال تجاه ليبيا و سوريا .

كما استنكر بلاك الدور الخبيث الذي يلعبه رءيس تركيا اردوغان و استهدافه المستمر للشأن الداخلي و الاستقرار المصري .