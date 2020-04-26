تشميع محل أدوات منزلية وصالة جيم خالفا قرار الغلق ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، غلق صالة للألعاب الرياضية "جيم "، ومحل أدوات منزلية، لمخالفتهما قرارات الغلق الضادرة من رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، قاد أسفرت عن ضبط محل لبيع الأدوات المنزلية بشارع ترعة البوصة بحي الجزيرة، وصالة ألعاب رياضية بجوار بنك الإسكندرية "مفتوحين"، بالمخالفة لقرارات الحكومة بغلق المحال العامة بعد الساعة الخامسة مساءًا، حيث وجه السكرتير المساعد بإغلاق وتشميع المحل وصالة الألعاب واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.