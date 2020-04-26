توريد 16 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

أكدت مديرية التموين بسوهاج، توريد 16 ألف طن و483 كيلو قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، وذلك منذ بدء عملية التوريد حتى اليوم.

وذكر المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، في تصريحات له اليوم، أن عملية توريد القمح تتم بكل يسر، لافتًا إلى أنه يجرى عملية تعقيم السيارات قبل دخولها للصوامع للحد من انتشار فيروس كورونا، ثم تبدأ عملية الفرز، ثم الوزن، وتفريغ الحمولة.

وأضاف، ان عملية استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيهًا، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

ولفت وكيل وزارة التموين بسوهاج إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين.