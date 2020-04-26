العمل وخدمة المرضى.. طقوس الطاقم الطبي بالحجر الصحي بقها في رمضان

كشف الدكتور محمد العجوز نائب مدير مستشفى قها المركزي لعزل مصابي كورونا مديرالطاقم الطبي الحالي، عن الأجواء الرمضانية داخل المستشفى، مشيرا إلى أنها بدأت بتعليق الزينات والأغاني الرمضانية داخل الحجر، فرحا بقدوم الشهر الكريم أملين أن يكون فيه الخير والشفاء.

وأشار العجوز إلى بعض الأطفال طلبوا فوانيس رمضان وتم اعطاء لكل طفل فانوس عبر تبرعات الطاقم الطبي لادخال الفرحه عليهم .

أضاف العجوز: "رمضان شهر عبادة ما بالك أن العمل عبادة فالطاقم الطبي هنا ليس مشغولا بالطعام من السحور والفطار بينما يشغلهم أكتر العمل وخدمة المرضى".

أشار إلى أن أذان الفجر يجرى سماعه عبر المساجد المحيطة وأذان المغرب، يجرى إذاعته بالإذاعة الداخلية بالمستشفى، مشيرا ان تناول الطعام يكون بالتناوب والفريق الذي في خدمة المرضى وقت الافطار يتأخر عن إفطاره لحين انتهاء فريق أخر من الإفطار.

وأكد أن مطبخ المستشفى متواجد على مدار الساعة، يوفر الوجبات للمرضى في موعدها، وأيضا يقدم وجبات السحور والفطار للطاقم الطبي.

وأوضح العجوز أنه وفريق العمل لا ينقصه أي شيء سوى دعوات الجميع، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية ومنع التجمعات للقضاء على الفيروس.