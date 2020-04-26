تجديد حبس امرأة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في الشرقية

قررت محكمة إبراهيمية الجزئية، تجديد حبس امرأة وعشيقها 15 يوما بتهمة قتل زوجها.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بالعثور على "ا ج" فران مقيم بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية، ملقى ناحية أراض زراعية بالقرية مصابا بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة، إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل آخرين، وجرى نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتوفي متأثرا بإصابته.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات، والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وشخص تربطه بها علاقة غير شرعية، حيث اتفقا على التخلص منه واستدرج هذا العشيق المجني عليه ناحية الأراضي الزراعية بعيدا عن المنازل ثم اعتدى عليه بأداة حادة ما أدى لإصابته.