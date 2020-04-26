فيديو.. أحمد بدير يرد على شائعة وفاته بدعاء: ربنا يبعد عنكم الشر وأهله

رد الفنان أحمد بدير، على شائعة وفاته التي تناقلتها "الوسشيال ميديا"، من خلال دعاء سجله بصوته، وعرض في برنامج "كل ربنا"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن" على الراديو 9090.

وقال "الخطيب": "طلبنا من الفنان أحمد بدير، تقديم دعاء بصوته، وأرسل إلينا الدعاء".

وقال "بدير" في الدعاء الذي بلغت مدته 75 ثانية: "أسأل الله العظيم أن يزيدكم علما وحلما وصبرا ونورا وهيبة، وأن يبعد كدر الدنيا والهموم، وأن يفرج عنكم كل هم وغم وضيق وحزن، وأن يعطيكم كل مرجواتكم وكل أمنياتكم ورغباتكم في الخيرات في الدنيا والآخرة".

وأضاف: "أسأل الله أن يرفع شأنكم ومقامكم عاليا، وأن يبعد الشر وأهله والخطر وأهله والحسد وأهله، وأن يعطيكم مرادكم في ذريتكم، وأن يجمعني بكم في الدنيا على طاعته، والجنة في آخرته، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم".

ونفى الفنان أحمد بدير، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته.

وقال "بدير"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه يتمتع بصحة جيدة، وأن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، لا أساس له من الصحة، ويتمتع بصحة جيدة.

وأضاف: "الحمد لله أنا خلصت سحور.. والله شائعة، أنا كويس الحمد لله، وصحتي كويسة وبطمن الناس".