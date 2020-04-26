مش عاوز دكتوراة من مولدوفا عشان العصابات..أحمد حلاوة يكشف طلبه من الله

تحدث الفنان أحمد حلاوة، عن موقف ناجى فيه الله، قُبيل دخول امتحان الدكتوراة في إحدى الجامعات الأوروبية.

وقال "حلاوة" خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، في برنامج "كلم ربنا"، المذاع على إذاعة "الراديو 9090": "عادة ما بكلم ربنا في المواقف الكبيرة والصغيرة، ولما جيت أسجل الدكتوراة في جامعة بوخارست، روحت امتحن التمهيدي بتاع الدكتوراة، السكرتارية قالتلي خلص امبارح".

وأضاف: "قعدت 3 أو 4 أيام اتحايل على السكرتارية وسجلت في جامعة أخرى في مولدوفيا، قبلوني مع شرط تغيير الدراسة عندهم، هي دولة كانت بين روسيا ورومانيا، وقبل ما أسافر بالليل، قلت يا رب لو المسألة ممكن تمشي هنا أسهل لأن مولدوفيا فيها عصابات".

وتابع: "رحت هناك تاني والسكرتيرة صوتها عليّ، وفي ست كبيرة اتدخلت، قلتلها معايا موضوعين للدكتوراة، ومستعد أسجل الموضوع اللي يعجبكم، اتناقشت معايا وأخدت موضوع وقالتلي ممكن يكمل معانا لسنين، طلعت رئيسة الجامعة وكانت بتدرس في إيطاليا وروسيا نفس التخصص المسرحي".

واختتم: "قالتلي هتكتب لي جواب لوزير التعليم العالي، عشان استثناء، ووزير التعليم العالي وافق وتاني يوم امتحنت وسجلت الدكتوراة، وقعدت 4 سنين معاهم وأخدت امتياز مع مرتبة الشرف".