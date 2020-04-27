تركيب مراوح سقف في بيوت الصائمين.. الرحمة حلوة

مبادرات جماعية وجهود ذاتية كثيرة دُشنت بالتزامن مع بداية شهر رمضان فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، هدفها خدمة المواطنين والتيسير عليهم قدر المستطاع، ومنها ما بادر به عادل السيد، عامل كهربائى، لسكان عزبة خيرالله، بحى مصر القديمة، حيث تبرع بتركيب مراوح أسقف فى المنازل مجاناً، مراعاةً للظروف الاقتصادية التى يمر بها الكثيرون.

ينتهى «عادل» من عمله يومياً فى الرابعة عصراً، ويستغل الساعات التى تسبق الحظر فى المرور على منازل السكان غير القادرين وتركيب مراوح أسقف بدون مقابل: «الصيف دخل والدنيا صيام وناس كتير بسبب حالتها المادية مش بتركب مراوح سقف، فقلت أخفف عن الناس معاناتها شوية».

قبل زيارة المنازل يعقم «عادل» نفسه جيداً، ويزور أكثر من 5 منازل، وكل زيارة تستغرق 30 دقيقة تركيب: «وغير المراوح لو احتاجوا منى أصلح لهم حاجة أقدر أعملها فى الكهرباء مش بتأخر عليهم وبراعى إن مفيش فلوس اليومين دول لحاجة زيادة عن الأكل والشرب وفى نفس الوقت أنا ببقى فاضى بعد شغلى وأهو الناس لبعضيها». ترك «عادل» رقم هاتفه على صفحته بموقع فيس بوك، عارضاً خدماته بالمجان: «أى حد عايزنى فى أى حاجة لها علاقة بالكهربا رقبتى سدادة، فيه ناس قعدت من شغلها كفاية اللى هما فيه».