مسلسل شاهد عيان الحلقة الثالثة: هنا شيحة "حية".. وعصابة تتلاعب بالرداد

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "شاهد عيان"، باستيقاظ ليلى "بسمة" من غفوتها لتكتشف أن تعرضها للهجوم كان مجرد حلم، بينما يحاول عمر "حسن الرداد" من الوصول إلى صديقة زوجته المختطفة ندى "هنا شيحة"، وهي علياء السكري، بمساعدة صديقه راجح "وليد فواز"، ليكتشفوا اختفاءها منذ أيام.

يسارع عمر بزيارة منزل علياء ويتحدث مع والدها ليتأكد من اختفائها، وأنها كانت طالبة بكلية الحقوق وأنها كانت صديقة راجح في الجامعة، حيث تعمل حاليا في مكتب المحامي طارق المهدي "أحمد صيام".

تخضع بسمة للعلاج النفسي، حيث تروي لطبيبها مشكلة الكوابيس التي تطاردها طوال الوقت، وتخبره بطفولتها الصعبة وتعلقها بشقيقتها وأزماتها النفسية، لتظهر الأحداث لاحقا أن الطبيب النفسي وراء الشخص الذي يراقب عمر خلال الحلقات الماضية.

يكتشف عُمر أن ابنته خديجة كانت تشتكي لوالدتها من حركة غريبة بالشقة وتشك في وجود شخصا يراقبهم، وعقب ذلك شخصا مجهولا يخبر ليلي بأن عمر يعاني من هلاوس ويخضع للعلاج النفسي بسبب مقتل ندى، لتواجهه بذلك ويخبرها أن ما يحدث هي مؤامرة مدبرة وأن شقيقتها ما زالت على قيد الحياة، بينما تساوره شكوك بالغة بشأن اختطافها بسبب تورطها في قضية ضخمة نتيجة عملها بالصحافة، أو أحد أعدائه السابقين الذين تمكن من القبض عليهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.