مسلسل شاهد عيان الحلقة الثانية: الرداد يبحث عن زوجته.. وهجوم على بسمة

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شاهد عيان، بحديث عُمر "حسن الرداد" مع صديقه راجح "وليد فواز"، يخبره بأن زوجته الصحفية ندى "هنا شيحة" مختطفة، وأن الجثة المحترقة ليست لها، نتيجة كسر ذراعها مسبقا، أثناء شهر العسل وتركيبها شرائح بارزة لم تتواجد على الجثمان المحترق غير معلوم الهوية، فضلا عثوره على دليل بموقع الجريمة، لم يتمكن البوليس من ملاحظته.

قرر عُمر مع راجح، استمرار الانسياق وراء خبر وفاة ندى أمام الجميع، بإتمام الدفن والعزاء، لخداع المخطفين وإقناعهم بابتلاع الطعم من أجل إنقاذها، ويبدأ البحث عن أولى الخيوط في القضية، بينما يتذكر بداية تعرفه وحبه لزوجته.

يحصل عمر على سجل مكالمات هاتف زوجته المفقودة، لمعرفة تفاصيل بشأنها، ليكتشف حديثها المتكرر مع صديقة تدعى علياء السكري، التي كانت آخر اسم نطقته ندى قبل وفاتها، ليحاول الوصول إليها.

في سياق الأحداث، يظهر العزازي "محمد لطفي"، رجل الأعمال الثري مالك لإحدى شركات الأمن، الذي يعاني من فتور في علاقته مع أبنائه وأسرته، بصحبة محاميه طارق "أحمد صيام"، دون علاقة واضحة تجمعهما حتى الآن، مع عُمر.

فيما يسيطر الحزن على شقيقتها ليلى "بسمة"، التي تتولى أمر ابنتها خديجة، ولكن بعد عودتها من العزاء، تشعر بحركة غريبة في منزلها، لتتعرض لهجوم مباغت غير معروف بنهاية الحلقة.

تدور أحداث المسلسل، في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط، يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات، التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.