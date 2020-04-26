حسين المملوك يقاضي ثروت: سرق فكرة برنامجي.. وهاخد حقي بالقانون

أعلن الفنان الكوميدي حسين المملوك، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد الفنان محمد ثروت والشركة المنتجة لبرنامجه "محدش فاهم حاجة"، والذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، ضمن برامج موسم رمضان لعام 2020.

وقال "المملوك"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد ثروت والشركة المنتجة ميديا برودكشن للبرنامج اللي سرقوني (الاسم والأفكار) وان شاء الله هاخد حقي بالقانون وحسبي الله ونعم الوكيل".

ويخوض الفنان محمد ثروت، تجربة تليفزيونية جديدة، في شهر رمضان، وذلك عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، إذ يتقمص شخصيات مختلفة ومهن متعددة، في برنامج يحمل اسم "محدش فاهم حاجة"، حيث يُعد ذلك أول ظهور له في عالم برامج المقالب.