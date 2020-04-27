بعد محمد رمضان.. هل استخدام أكثر من أغنية للمسلسل يساعد في الترويج له؟

لم يقتصر مسلسل "البرنس"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان على أغنيتي البداية والنهاية، إلا أنه دعمه بأغنيات أخرى، ليملك المسلسل 4 أغنيات لـ4 مطربين مختلفين، في خطوة جديدة لم تشهدها دراما رمضان من قبل.

حققت أغنية أحمد سعد "مين يلومني" تتر مسلسل النجم محمد رمضان الجديد "البرنس"، والتي عرضت قبل بداية الموسم الرمضاني، 240 ألف مشاهدة على يوتيوب، وذلك في 24 ساعة فقط.

وغني حسن شاكوش أغنية "شارع أيامي"، لمسلسل النجم محمد رمضان الجديد "البرنس"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة، قبل بداية عرض المسلسل، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي.

كما شارك المطرب الشعبي عمر كمال في المسلسل بأغنية "البرنس"، والتي تخطت 390 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان بموقع يوتيوب، قبل بداية العرض.

والفنان الشعبي رضا البحراوي يقدم أغنية النهاية في مسلسل البرنس واسمها "برنس من يومك" من تأليف محمد عنتر وألحان تامر كروان.

طارق الشناوي: الأغنيات محاولة لجذب المشاهدين.. وينتهي تأثيرها مع بداية العرض

الناقد الفني طارق الشناوي، قال إن الدراما المصرية تكون في منافسة شديدة نظرا لزيادة الأعمال الفنية التي وصلت إلى ما يقرب من 26 مسلسلا مصريا خلال شهر رمضان، موضحا أن يحاول صناع كل عمل جذب الجمهور بعدة طرق منها الأغنيات أو البرومو أو الإعلانات.

وأضاف الشناوي لـ"الوطن"، أن الفنان محمد رمضان دائما ما يهتم بالغنوة الشعبية في أعماله الفنية، موضحا أن المسلسل الذي يعرض الآن يكون في الإطار الشعبي، لذا الأغنية مهمة بالنسبة له، وتعد إحدى وسائل جذب الجمهور لمشاهدة العمل.

وأكد الناقد الفني أن كل عوامل جذب الجمهور لمشاهدة العمل من الأغنيات أو البرومو ينتهي مفعولها مع بداية العرض، مشيرا إلى أن مع بداية العرض يصدر الجمهور حكمه في الحلقات الأولى سواء سيكمل مشاهدة العمل أم لا، ويبقى الاعتماد في جذب الجمهور مع بداية العرض على محتوى العمل الفني.