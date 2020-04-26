عبدالباسط حمودة: نور الشريف ضربني قلم على وشي حرك صف سناني

كشف الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، تفاصيل اعتداء الفنان نور الشريف، عليه بالضرب، موضحًا أنه كان مشاركا في فيلم "أرزاق يا دنيا"، وكان من أدوار الفيلم أن يكون نور الشريف، مسؤول عن الجراج الخاص بالسيارات: "كان عاوزني أسرق التسجيل من العربية عشان اللي خارجين من الكباريه يتهموه فيه هو، بس أنا مكنتش أعرف حاجة عن التمثيل، كنت أول مرة أقف قدام كاميرا، مكنتش فاهم وقتها".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن نور الشريف، كان عصبيا للغاية، وأن أمنية حياته كانت أن يقابل "الشريف" ويسلم عليه ويلتقط صورة معه هو ويسرا: "كنت عيل بقى"، موضحًا أن نور الشريف، وجه له حديثه بشكل منفعل: "إداني قلم على وشي، وقالي هتخش العربية وهتلاقي التسجيل مفكوك خده ولف من الناحية التانية".

وتابع :" أنا أول ما أخذت القلم، صف سناني اتحرك من مكانه، بس بعد ما عملت المشهد هو رضاني، واداني 10 جنيهات، بعد الـ10 جنيهات دي غيرت كل أقوالي وفرحت أوي، الكلام ده كان في 1973 والـ10 جنيهات كانت ليها قيمة".