أرملة منسي: آن الأوان ليفرح أهالي الشهداء ويشعروا برد الجميل

قالت منار سليم أرملة الشهيد العقيد أحمد منسي، إنها تشعر بالفخر والعزة والكرامة والكبرياء والسعادة عند مشاهدة مسلسل الاختيار الذي يحكي عن قصة بطولات زوجها الراحل.

وقالت سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إنها بكت كثيرًا عن مشاهدة المسلسل معتبرة أنه آن الأوان ليفرح أهالي الشهداء ويشعروا برد الجميل.

وأكدت سليم على التشابه الكبير بين آداء الفنان أمير كرارة وشخصية زوجها الحقيقية وأنه نجح في الوصول لتقليد الشخصية نفسها لافتة إلى أن الهدف هو استفادة الأجيال القادمة من سيرة الشهيد أحمد منسي.

وأوضحت أرملة الشهيد أنها تتلقى اتصالات كثيرة من أصدقائها وأقاربها عند عرض المسلسل وأنها تتابع المسلسل وحلقات الإعادة هي وابنها حمزة والذي يبلغ عمره الآن 12 سنة.

وأثنت منار سليم على آداء الفنان أحمد العوضي وتأديته لشخصية "هشام عشماوي" مضيفة: "أنا كرهت العوضي بسبب إجادته للدور" مشيرة إلى أن زوجها الراحل تحدث عن هشام عشماوي "كان زعلان منه وزعلان عليه وكان بيقول نفسي أطوله".

وحكت منار سليم مشهدا إنسانيا من "علياء" ابنة الشهيد والتي لم تراه حيث قامت واحتضنت أمها وقالت "ياه يا ماما بابا شكله كان طيب قوي".