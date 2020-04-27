"أعظم وأقدس مهمة".. كلمات للسيسي في الندوات التثقيفية ظهرت في الاختيار

"يا تري إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في فرقة واحدة، الفرق بينهم إن واحد منهم اتلخبط وخان، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر، منسي بنسقف له وبنبص له بملء العين، والتاني عايزينه علشان نحاسبه"، مقارنة سريعة أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ29، التي انعقدت في مركز المنارة للمؤتمرات، حيث استمد منها مسلسل "الاختيار" الاسم وأصبحت بداية جميع الحلقات، كما ظهرت بعض الجمل في المسلسل مستمدة من حديث الرئيس عن الشهداء والفداء من أجل الوطن في مناسبات مختلفة داخل الحوارات بالمسلسل.

وفي يوم الشهيد عام 2019 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إن تقديمكم لأرواح أبنائكم من أجل مصر ليس غريبا على شعب مثلكم له في البطولة باع كبير فمصر كانت دوما مقبرة الغزاة وهي الآن حائط الصد المنيع الذي وقف ولا يزال أمام موجات الخطر والإرهاب التي طالت منطقتنا بأسرها فدمرتها وأصابت الملايين من سكانها بالخوف والتشريد والقتل وضياع المستقبل".

وفي جزء آخر من كلمته: "وأعلم أنكم، أبناء الشعب المصري البطل، تدركون جيدا أن لكل معركة ضحاياها، ممن ارتضوا تقديم أرواحهم فداء لكم".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية عام 2015، إن "مصر لن تترك سيناء وستنتصر في مواجهتها مع الإرهاب، نواجه موجة إرهاب كبيرة جدا، فنحن نواجه تنظيما في أقوى حالاته ويجهز ويخطط منذ سنوات ونافذ وناجح في العالم، والمواجهة صعبة وقوية وشريرة وستأخذ وقتا طويلا يدفعه المصريون، من سيدفع الثمن كل المصريين، فأبناء الجيش والشرطة هم أبناء مصر لن نترك سيناء إما ستكون ملك للمصريين أو نموت".

وفي الندوة التثقيفية الـ24، قال: "بتقوموا بدور قوي وشريف ومقدس، وأنتم بتحموا شعب مصر، ولا تسمحوا أن يعيش أبناؤه لاجئين أو أن يروع، فهذا أعظم وأشرف مهمة وأقدس مهمة، نواجه ونعمر ومنقدرش نقول نؤجل الإعمار ونحارب الإرهاب، مصر تحارب حربين واحدة من أجل البناء والثانية من أجل الحماية".