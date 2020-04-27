وزير التعليم لطلاب الثانوية: الامتحانات مش هتتلغي.. اللي مش هيحضر هيسقط

خّير الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، طلاب الشهادة الثانوية العامة والذين يطالبون بإلغاء الامتحانات الخاصة بهم واستبدالها باختبار قدرات في الكليات الذين سيلحقون بها، بعدد من الحلول، أولها الدخول إلى اللجان وأداء الامتحانات بشكل عادي، أو الانتظار للعام المقبل ودخول الامتحانات أيضًا، أو إعادة الامتحانات في الدور الثاني بنصف الدرجات.

وقال "شوقي"، خلال تسجيل صوتي نشره على موقع "ساوند كلاود"، وعرضه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه إما أن يدخل الطالب الامتحانات داخل اللجان كما نص عليه القانون الحالي، وليس هناك ارغامًا على ذلك، فمن يُحب أن يحضر باقتناع أن الدولة قدمت كل ما هو كافي للحفاظ على الطلاب من أي خطر صحي وللحفاظ على مستقبلهم، " اللي عاوز يستنى السنة جاية يقول الوضع هيبقى أفضل هو حر، وهتبقى درجاته كاملة بس اسمه أعاد السنة وفوت سنة دراسية عليه".

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الاقتراح الثالث هو أن الطالب لا يذهب للامتحانات ويرسب في أكثر من مادة ويعيدها في "الملاحق" ولكن سيحصل على نصف الدرجات، نافيًا في الوقت ذاته نية الوزارة إلى إلغاء الامتحانات واستبدالها باختبار قدرات في الجامعات، موضحًا أن الامتحانات في موعدها المقرر 7 يونيو المقبل.