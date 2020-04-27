شوقي: مخاطرة ذهاب طلاب الثانوية للامتحان أقل من "مشوار السوبر ماركت"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه ليس أمامه كمسؤول إلا إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر 7 يونيو، كما أن الدولة تسير في اتجاه الحفاظ على حياة المواطنين وإدارة عجلة الإنتاج مرة أخرى مثل المنشآت السياحية ثم بعد ذلك الأنشطة الرياضية، إلا أننا نعيش في وسط ضوابط معينة تُحافظ على صحة الجميع وتستمر الحياة.

وأضاف "شوقي"، خلال تسجيل صوتي نشره على موقع "ساوند كلاوند"، وعرضه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الدولة المصرية تُساعد الوزارة في امتحانات الثانوية العامة، وسيتم زيادة عدد اللجان العادية مرة ونصف، وهذا سيكلف الدولة عشرات الآلاف من الإداريين والمراقبين وتأمينهم، كما سيتم توريد الأجهزة الخاصة بالتعقيم في كل اللجان وتوزيع الكمامات على الطلاب وعمل بوابات تعقيم.

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن كل ذلك سيتم من أجل وجود قدر كافي من التأمين الذي نرضاه لأنفسنا ولأولادنا والمصححين والإداريين والمراقبين، "ده عمل كبير جدًا سواء في الشهادة الثانوية العامة أو التعليم الفني، وده حرصًا على مستقبل الولاد، يظل فيه قدر من المخاطرة في إجراء الثانوية العامة ولكن زي بالضبط المخاطرة اللي بناخدها واحنا رايحين السوبر ماركت أو مكان عمل أو نقضي مصلحة".

وتابع :" نحب نطمئن الولاد وأولياء الأمور أنهم هيكونوا أكثر تأمينا من الأمثلة السابقة ، مخاطرة الذهاب للامتحانات ستكون أقل من الذهاب للسوبر ماركت، وهنعمل بوابات تعقيم والمسافات بين الطلاب كبيرة جدا ، إذا كان هناك طالب أو اولياء الامور ارتؤا أن ده مش كافي وانهم ما زالوا قلقانين ياخدوا السنة اللي بعدها".