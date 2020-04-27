دينا الشربيني: موسيقى عمرو دياب أحلى حاجة في "لعبة النسيان"

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنّ الفنان عمرو دياب يُتابع مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان" الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر" باستمرار: "بيكون مبسوط وهو بيشوف المسلسل، هو صريح معايا جدًا، يعني مينفعش يشوف حاجة مش حلوة يقول عليها حلوة"، موضحة أنّها شعرت بسعادة بالغة من ردود فعل المشاهدين على موسيقى المسلسل.

وأضافت الشربيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنّ الكثيرين أعجبوا بموسيقى المسلسل التي نفذها عمرو دياب: "الموسيقى دي بالنسبة لي أحلى حاجة في المسلسل لأن اللي عملها عمرو دياب، أول مرة سمعتها فضلت في ودني، حفظتها من أول مرة".

وأشارت الفنانة، إلى أنّ لديها ثقة كبيرة في عمرو دياب لأنّ لديه خبرة طويلة في الحياة: "بيقول على الحاجة قبل ما تحصل، وبتحصل زي ما بيقول بالضبط، عنده نظرة كويسة جدًا، قبل ما أوافق على العمل السنة دي وريته قصة المسلسل ووافق عليها والسنة اللي فاتت حصل كده برضو".