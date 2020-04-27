حساسين يشيد بسرعة تحرك "الأعلى للاعلام" ومبادرة "قطونيل" بوقف الإعلان

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بسرعة تحرك المجلس الأعلى للاعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس لمواجهة الإسفاف في إعلان "قطونيل".

وثمن "حساسين"، في بيان أصدره اليوم، بتصريحات الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي أكد فيها أن المجلس سيناقش بعض المخالفات التليفزيونية التي تم رصدها في أول أيام رمضان لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وأن المجلس سيناقش الشكاوى الخاصة بإعلان "قطونيل" الذي قدمته الفنانة الأردنية ميس حمدان وأن المجلس سيواجه أي تجاوزات باللوائح القانونية التى لديه.

وأكد أهمية المتابعة اليومية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجميع المسلسلات والبرامج المذاعة خلال شهر رمضان معربا عن ثقته في حرص المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام على تطبيق العقوبات ضد المخالفين والتى قد تصل إلى حجب المادة الإعلامية أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه، كما أشاد بمبادرة مسؤولي قطونيل بإلغاء الإعلان.

وكان مجلس إدارة مجموعة قطونيل قرر وقف إعلان الشركة والذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه خاصة بعد أن تقدم حساسين بأول طلب إحاطة برلماني طالب فيه بإلغاءه.