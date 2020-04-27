استمرار صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

تابعت محافظة جنوب سيناء، لليوم الثاني، صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة والتي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، من خلال مكاتب البريد بجميع المدن، والبنك الزراعي بمدينة الطور.

وتابع محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية القوى العاملة بالمحافظة، اليوم الأثنين، صرف المنحة بمكاتب بريد مدينة الطور، والبنك الزراعي، مؤكدًا على أنه يجري صرف المنحة في انتظام، والتزام كامل من قبل المستحقين بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير عام مديرية القوى العاملة، أنه يجري رش وتعقيم مناطق صرف المنحة كل ساعة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى صرف المنحة أمس لعدد 45 عامل من العمالة غير المنتظمة، ليصل إجمالي عدد الذين صرفوا المنحة بالمحافظة 944 عاملًا من إجمالي 1473 مستحقا.