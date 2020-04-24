"الشباب والرياضة" تطلق مسابقة لإظهار المواهب في جنوب سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، مسابقة فنية لاكتشاف المواهب، تحت شعار "اظهر موهبتك"، احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

وقال محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في فن الرسم، والتصوير الضوئي، والغناء، والإنشاد الديني، والشعر، للفئة العمرية من 8 إلى 17 عاما.

وأوضح مدير مديرية الشباب أن موضوعات "الرسم والغناء والانشاد الديني" مفتوحة، ولم يحددوا موضوعا معينا؛ لإطلاق العنان للمشاركين في الإبداع، على ألا تزيد مدة الإلقاء في الغناء والشعر عن دقيقتين، وأن يكون التصوير الضوئي لمنظر من الطبيعة السيناوية.

وأضاف أنه نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية التي يجرى اتباعها، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19" سيجرى إرسال مقاطع الفيديو عبر تطبيق "واتساب" على رقم 01092447714، مع صورة شهادة الميلاد، مشيرا إلى أن 30 أبريل الجاري هو آخر موعد لتلقي أعمال المشاركين في المسابقة.