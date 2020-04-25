شقيقتان من جنوب سيناء تفوزان في بطولة سبورت داتا الدولية

فازت الشقيقتان فيروز وجاسمين عمرو عبدالحميد، لاعبتان الكاراتيه بنادي شرم الشيخ الرياضي، في المسابقة الدولية التي أقامها موقع "سبورت داتا"، المنظم الرسمي والدولي لمسابقات الاتحاد الدولي للكاراتية.

وقال محمد توفيق مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن اللاعبة جاسمن، فازت بالمركز الأول تحت 10 سنوات، بينما فازت شقيقتها فيروز بالمركز الثالث تحت 13 سنة.

وأضاف مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن المسابقة انطلقت عبر الإنترنت، عن طريق تسجيل الكاتا الخاصة باللاعب وتحميلها عن طريق المشاركة في الحدث، من الحساب الرسمي والشخصي للاعب على الموقع.

وشارك في المسابقة 395 لاعبا دوليا، من 52 دولة حول العالم، بنحو 157 نادي دولي، وتمثل الشقيقتين محافظة جنوب سيناء ومصر في المسابقة، تحت سن 10 أعوام، و12 عاما، بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

يذكر أن اللاعبة فيروز عمرو عبدالحميد 10 سنوات، حصلت على الحزام البني، ومركز رابع في بطولة جومل في روسيا البيضاء.

كما حصلت شقيقتها جاسمين عمرو عبد الحميد 9 سنوات، على المركز الثالث في بطولة جومل في روسيا.