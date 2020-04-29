في 9 نقاط.. عمليات تطهير وتعقيم واسعة بالمطارات وطائرات مصر للطيران

واصلت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، تعقيم وتطهير صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية، للخد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاءت خطوات التطهير والتعقيم من خلال النقاط الـ9 التالية:

1 - كثفت المطارات المصرية، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير.

شملت مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الإنتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.

وذلك استمرارا في تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتكثيف الجهود بالمطارات المصرية، وعلى متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات، والتخلص الأمن من النفايات، وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.

2- تقوم الآن الشركة الوطنية مصر للطيران، بتعقيم طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي، التابعة لمصر للطيران، والتي شملت قمرة القيادة، ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياه، ومخازن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

3- الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، قال إن المطارات المصرية اتخذت كل التدابير الصحية والوقائية، في أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر لمختلف المرافق التابعة للمطارات، باستخدام مواد تعقيم وتنظيف معتمدة عالميا، ووفقاً لأعلى المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ علي صحة الركاب والعاملين بالمطارات.

وأشار إلى أن هناك تنسيق فعال ومستمر بين وزارة الصحة والسكان، من خلال إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي، لضمان الالتزام بالتدقيق الطبي لجميع الركاب وتحرير كروت المراقبة الصحية من الركاب القادمين من الدول التي انتشر بها الفيروس والمتضمنة البيانات الكاملة للركاب وذلك للمتابعة المستمرة له خلال 14 يوم من تاريخ الوصول، إلى مصر.

4- المطارات المصرية نشرت ملصقات للتوعية بطرق الوقاية من كورونا، والارشادات العامة للحماية من الفيروس.

5- تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مواقع ومقرات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لمتابعة خطة التأمين الوقائية والإجراءات الإحترازية والتأكد من إنسيابية العمل بالتعاون مع الفرق الطبية، واطمأن على كل الإجراءات المتبعة في الفحص الطبي للركاب، وتماشيها مع أعلى مستويات السلامة الصحية العالمية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

6- تتابع وزارة الطيران المدنى الموقف بكل دقة، في كل مطارات الجمهورية على مدار الـ24 ساعة، للاطمئنان على سلامة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع جهات الدولة المعنية لضمان عدم تسلل الفيروس داخل البلاد .

7- نفذت مصر الطيران اليوم بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة، إجراءات تعقيم وتطهير للمبني الإداري الخاص بالشركة.

8- شملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبني وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات.

كما امتدت أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاه، والكافتريات وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

9 - عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تتم بدقة عالية وفقاً لأعلى المستويات العالمية وباستخدام مواد تعقيم معتمدة عالميا.

حيث تم تدريب وتأهيل القائمين علي عمليات التعقيم علي التعامل بحرفية عالية.

وأضاف منار، أن هذه الإجراءات تتم بشكل مكثف أولاً بأول لمختلف المرافق والمواقع التابعة للوزارة وبخاصة المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق أعلى معدلات التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة الركاب والعاملين بالمطارات والهيئات والشركات التابعة.