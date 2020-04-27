إبرام نجم مسرح مصر ضيف الحلقة الرابعة من عمر ودياب

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عمر ودياب بالثنائي الذي يؤدي دورهما علي ربيع ومصطفى خاطر بهما وهما يحملان الذهب بسعر 30 مليون جنيه، ويبلغ عنهما زملائهم في الشركة لسرقتهما لكنهم يأخذون العربة المصفحة ويحاولون وفي النهاية لا يجدون الذهب بالعربة.

العصابة لا تجد شنطة الذهب في العربة أو منازل الشابين حتى يزهق أفراد العصابة التي تنقلب على نفسها وبعدها يجرى اكتشاف أنهم تركوا الذهب في ورشة الميكانيكا.

وبعد أن تختلف العصابة، يتركوهم لعدم وجود الذهب بالعربة وبعد ذهابهم يجدون الميكانيكي يعطيهم الشنطة لكن الشركة تكلفهم سعر تصليح العربية ويمضون إيصال أمانة ويتركون الشركة ويحاول علي ربيع السرقة ومصطفى خاطر التسول.

المسلسل بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

مسلسل "عمر ودياب" يعرض على قناة ON الساعة 6:30 مساءً، ويعرض على قناة الحياة الساعة 9 مساءً.

وعلى شاشة قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.