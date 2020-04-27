أحمد فهمي: لست مريضا بالسرطان وأستعد لجراحة ثالثة في المريء

قال الفنان أحمد فهمي، إنه يستعد للخضوع إلى جراحة ثالثة في المريء بعد شهر رمضان، رغم خضوعه للعملية نفسها مرتين في مصر وبلجيكا على مدار الأشهر الأخيرة.

وأضاف فهمي، لـ"الوطن"، أنه لا يزال يعاني من الآم المريء رغم العمليتين السابقتين، حيث تبين حاجته إلى جراحة ثالثة، وفقاً لنتائج الفحوصات والأشعة، مضيفة أن طبيبه الفرنسي جاك ديفير، طالبه بعدم استكمال تصوير "رجالة البيت" بسبب حالته، إلا أنه أصر على مواصلة العمل لأنه "شغل ناس" ولا يجوز التأخر عنه، وفقاً لكلامه.

وشدد فهمي على عدم إصابته بمرض السرطان "اللعين"، حيث إنه يعاني من مرض نادر اسمه "لاتن باتش" باللغة الإنجليزية، وبسببه تُفرز بعض الخلايا عُصارة مضرة.

يذكر أن أحمد فهمي يواصل تصوير مسلسله الجديد "رجالة البيت" داخل استوديو مصر، ويشاركه في البطولة كل من أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.