18 يونيو.. آخر موعد لحجز 1359 وحدة في "جنة" بـ6 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان، استمرار حجز 1359 فى مشروع "جنة" المتميز في 6 مدن جديدة، حتى 18 يونيو المقبل، بأسبقية الحجز الإلكتروني، وشهد الطرح السابق لوزارة الإسكان 238 وحدة في مدينة الرحاب، حجزها المواطنون خلال 5 دقائق فقط.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، فالوحدات المطروحة في الأدوار الأرضي والأخير، المتبقين من أطروحات سابقة، ويتميز المشروع بأنّه محاط بسور، ولاند سكيب وحمام سباحة، والعمارات لها واجهات من الرخام وأسانسيرات.

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بالوحدات، سجّلت مدينة الشيخ زايد أعلى سعر للمتر السكني بـ11.925 جنيه، إذ وصل سعر الشقة الـ100 متر، إلى مليون و216 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا، مليون و581 ألفًا، بينما أقل سعر للمتر السكني لمدينة المنصورة الجديدة 8.860 جنيه، والشقة الـ100 متر 900 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا مليون و170 ألف جنيه.

وبلغ سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيهًا، إذ وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفًا، والشقة الـ130 متر مليون و255 ألفًا، وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيه، والشقة الـ100 متر سجلت مليون و90 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا مليون و417 ألف جنيه، وبمدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ9080 جنيها، وسجلت الشقة الـ100 متر 944 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليون و200 ألف جنيه.

ويحوّل العميل 50 ألف جنيه مصري، مقدم الحجز، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة التى تم الحصول عليها بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية:

التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق ACH، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).

التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان حال وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعس – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (3أيام عمل) من تحويل العميل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفي حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com).