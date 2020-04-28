بعد بيان 3 يوليو في "الاختيار".. مؤسسو تمرد: نفخر بإعادته في عمل عظيم

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يخلد قصة حياة الشهيد البطل أحمد منسي، اندلاع ثورة 30 يونيو وتدخل القوات المسلحة حتى إذاعة بيان 3 يوليو بإسقاط حكم الإخوان وإعلان المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقال النائب البرلماني محمود بدر مؤسس حركة تمرد، إنه فخور بأن ثورة 30 يونيو يتم توثيقها بعد 7 سنوات في عمل درامي يحكي سيرة الشهيد البطل أحمد منسي، وأن تكون من ضمن أحداث المسلسل، الذي يحكي عن جزء مهم في تاريخ مصر.

وأضاف بدر لـ"الوطن": "المسلسل ركز على أحداث كثيرة في فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي مرورا بأحداث كثيرة، حيث سرد المسلسل التاريخ من خلال الأشخاص، وهذا ما فعله الجبرتي في مؤلفاته لتأريخ الأحداث".

وتابع: "المسلسل يخلد سيرة الشهيد أحمد منسي، واليوم الشعب المصري تأكد من أن الدراما مهمة جدا في سرد الأحداث، وهذا يعتبر النجاح الثالث بعد ممالك النار وفيلم الممر، وأتمنى أن نستمر في هذا التأريخ من خلال الأعمال الفنية".

فيما قال مصطفى السويسي، المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد، إن حركة تمرد ودور القوات المسلحة المصرية عظيم جدا في إنقاذ الشعب المصري من براثن حكم الإخوان، وذكر هذا في الأعمال الفنية يدعو للفخر، لاسيما في مسلسل مثل "الاختيار".

وأضاف السويسي لـ"الوطن": "هذه المرة الثانية التي تظهر فيها ثورة 30 يونيو في الأعمال الدرامية بعد مسلسل أستاذ ورئيس قسم للفنان الكبير عادل إمام، وكون ظهور أحداث الثورة وبيان 3 يوليو بعد سبع سنوات في مسلسل هادف ويؤرخ لفترة مهمة جدا وسيرة شخص لم يبخل بروحه عن الوطن، فهذا شيء عظيم جدا".

واختتم السويس حديثه لـ"الوطن": "مع كل ذكرى 30 يونيو أشعر بالفخر وحين رأيت البيان اليوم شعرت وكأنني أراه للمرة الأولى".