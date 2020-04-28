رغم نجاح أغنيته.. شاكوش يكشف سبب استعانة رمضان بأحمد سعد في "البرنس"

كشف مغني المهرجانات حسن شاكوش، السبب وراء استعانة الفنان محمد رمضان بالفنان أحمد سعد ورضا البحراوي في الغناء بمسلسله "البرنس"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني على شاشة "DMC"، رغم نجاح أغنية "شاكوش" في المسلسل، موضحًا أن المسلسل من بطولة رمضان وهو من في يده اختيار من يغني به.

وأضاف "شاكوش"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يّعتبر أحمد سعد "أخوه وحبيبه"، مؤكدًا أن سعد قام بغناء تتر البداية للمسلسل، فيما قام البحراوي بغناء تتر النهاية، بينما اكتفى شاكوش بغناء الأغنية الدعائية للمسلسل.

وتابع: "محمد رمضان هو بطل المسلسل مقدرش أقوله تجيب مين يغني ولا متجبش مين، زي ما أكون مثلا أنا بعمل ألبوم أنا اللي بختار مين يشاركني فيه ومين ميشاركنيش، محمد رمضان رغم إنه ليس من اختصاصاته التدخل في هذا الأمر، بس أكيد ليه يد يقول عاوز فلان وفلان".