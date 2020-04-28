رعب في الهرم بسبب الزوجة الرابعة: قتلت زوجها حرقا "عشان عايزها تخلف ولد"

الهدوء يسود المنطقة.. المحال التجارية الموجودة بشارع المنشية بمنطقة الهرم مغلقة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليفاجأ عدد من السكان بأعمدة الدخان تتصاعد من شقة سكنية بأحد العقارات، هرع عدد منهم إلى مصدر الدخان، فيما قام آخرون بتحضير جراكن المياه لإخماد الحريق، والاتصال بشرطة النجدة، والإطفاء.

دقائق معدودة وحضرت قوات الشرطة والحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة عن جريمة قتل، وعن تفاصيل صادمة وحكايات الزوجة الرابعة المتهمة بقتل الزوج، وعن الـ 7 دقائق التي كشفت عن القاتلة.. تفاصيل كثيرة سجلتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية.

حريق في شقة بالمنشية في الهرم

البداية، كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة بالجيزة، من أهالي شارع المنشية، بالهرم، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، بالمنطقة، دقائق معدودة ووصلت 3 سيارات من الحماية المدنية، ورجال المباحث، إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، وبدأت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، في إجراء معاينة لمسرح الجريمة، وهو عبارة عن شقة تقع في الطابق الثالث بعقار سكني مكون من 4 طوابق، الحريق نشب في صالة الشقة، المكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ".

المعاينة كشفت أيضا عن جثة لشخص مقتول خنقا من دخان الحريق بعد أن حاول الهرب من ألسنة اللهب، إلا أنه لم يتمكن لأنه كان مستغرقا في النوم، فيما نشب الحريق في الصالة أمام باب الشقة مباشرة".

- سائق من سوهاج.. متجوز 4

عقب الانتهاء من المعاينة، بدأ فريق من المباحث، تحت قيادة العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في فحص علاقات القتيل ومناقشة الجيران، وفحص الكاميرات، وجاءت التحريات كالتالي: "الضحية من مركز البلينا بمحافظة سوهاج، يعمل سائقا في الكويت، متزوج من 4 سيدات، ولدية بنتين، وتزوج الرابعة، منذ فترة زمنية قليلة، لكي تجنب له الولد، وأنه كان مقيما بمفرده وقت الجريمة".

وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء عدد من الجيران وأسرة القتيل لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

7 دقائق تكشف الستار عن الزوجة الرابعة "القاتلة"

بدأ فريق البحث في فحص علاقات المجني عليه، ومناقشة الشهود والجيران والذين أكد عدد منهم أن المجني عليه ليس لديه أي خلافات أو خصومة مع أحد، وأنه مقيم فى الشقة منذ فترة زمنية كبيرة، ولديه زوجة، ولكنها لم تكن معه وقت الجريمة، إلا أحد الجيران أكد لضباط المباحث، أن زوجته كانت موجودة في وقت معاصر للحريق، وعلى الفور توجهت قوة من المباحث، إلى الكاميرات القريبة من الشقة، وبدأت في فحصها، ورصدت الكاميرات لحظة دخول وخروج الزوجة بعد 7 دقائق من الحريق، وتم عرض تلك المعلومات على النيابة العامة، وتم اسئذانها وتمكنت القوات من ضبط المتهمة، والتحفظ عليها فى قسم شرطة الهرم.

- قتلته عشان كان عايز يطلقني علشان مخلفتش الولد

عقب ضبط المتهمة، تم مواجهتها بما جاء على لسان الشهود، ومقاطع الفيديو التى سجلتها الكاميرات، فاعترفت بتفاصيل جريمتها، فى محضر الشرطة قائلة: "قتلته.. كان عايز يطلقني علشان مخلفتش الولد.. أنا الزوجة الرابعة له.. وكان عايز يتجوز تاني.. طلعت الشقة واستغليت إن هو نايم.. وولعت فيها.. وقلت يموت محروق والناس تقول مات بسبب الحريقة.. وابعد الشك عني.. بس للأسف اتكشفت واتقبض عليا".

سجلت القوات اعترافات المتهمة، وتمت إحالتها للنيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.