مسؤولون أمريكيون: ترامب يدفع نحو سحب قواته من أفغانستان

كشف مسؤولون أمريكيون بارزون، أمس الاثنين، النقاب عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع قيادات الجيش ومستشاري الأمن القومي خلال الأيام الأخيرة نحو سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وسط مخاوف حول تفشي كبير لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" هناك.

ونقل الموقع الإلكتروني لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين اثنين حاليين ومسؤول سابق بارز، دون الكشف عن هوياتهم، أن ترامب يشتكي يوميًا تقريبًا بأن القوات الأمريكية مازالت في أفغانستان وهي عرضة لجائحة "كورونا".

المسؤولون: ضغط ترامب المتجدد لسحب القوات الأمريكية تلقى دفعة مزدوجة

وأوضح المسؤولون، أن ضغط ترامب المتجدد لسحب القوات الأمريكية تلقى دفعة مزدوجة من مخاوفه من تعريض كورونا المستجد مشكلة في حماية القوات التي تتألف من آلاف من الجنود في أفغانستان، وكذلك نفاذ صبره من وقف تقدم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين إدارته وحركة طالبان.

وأضاف المسؤولون، أن المستشارين العسكريين لترامب أوضحوا له أنه إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بسبب "كوفيد-19"، فإنها بنفس المعايير سيتعين عليها سحب قواتها من دول مثل إيطاليا التي تلقت ضربة قوية من الجائحة.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن "هناك قلقًا من أماكن مختلفة من مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان"، مشيرًا إلى مخاوف لدى حلفاء واشنطن وأعضاء في الكونجرس الأمريكي ومسؤولين بالجيش الأمريكي.

وأوضح مسؤول بارز في إدارة ترامب ومسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه بينما يتم مناقشة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بسبب كورونا المستجد، إلا أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي دمج الجنود الأمريكيين في قواعد عسكرية بمنطقة أو اثنين بالبلاد.

مسؤولون: عدد إصابات كورونا في أفغانستان قد تكون أكثر بـ10 مرات على الأقل من المعلن

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن عدد الإصابات بكورونا المستجد في أفغانستان أكبر بكثير من التي يتم الإبلاغ عنها، مُقدرين أن حالات الإصابة قد تكون أكثر بـ10 مرات على الأقل من التي أعلنت عنها الحكومة الأفغانية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الأفغانية أعلنت حتى أمس الاثنين، عن ألف و703 إصابات و57 حالة وفاة بكورونا المستجد، ويبلغ عدد سكان أفغانستان نحو 35 مليون نسمة.