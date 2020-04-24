"الوزراء": عايزين نوصل لمرحلة "وداعا حظر التجوال"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث لرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر الآن في منتصف الطريق بإجراءات كورونا وبالقطع سيكون هناك قرارات مغايرة لما شهدناه إذا قرر المواطنون التعامل مع القرارات الجديدة بالسلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "مقدرش أحدد رقم مؤشرات لكن طالما الإصابت اليومية في إطار قدرتنا كحكومة على توفير أماكن عزل ورعاية لها، يبقى إحنا لسه في مأمن".

وتابع: "70% من حالات كورونا لا تحتاج إلى تدخل طبي عالي المستوى، ومش محتاج تحطه في مستشفى عزل، وأكبر عدد من الإصابات يومية حدث اليوم لكنه ما زال في المعدل الآمن إلى النزول بهذا المعدل عشان نطمئن".

وأكد: "المطلوب إنك كمواطن لا تخطئ قراءة قرارات الحكومة، وتظن إننا تجاوزنا المرحلة الصعبة، ومازال الحظر مطلوبا ولا بد من الالتزام بمعايير الأمان لأننا لم نعبر مرحلة الخطر بعد"، مشيرا إلى أن القرارات جاءت لأن المواطن المصري قليل الحركة في رمضان، "وعايزين نوصل لمرحلة نقول فيها وداعا حظر التجول".