لقاء وطلاق أدى لانتحار.. حب مستحيل محور الحلقة 4 من مسلسل فرصة تانية

بلقاء وطلاق أدى إلى انتحار، دارت دراما الحلقة الرابعة من مسلسل فرصة تانية للنجمة ياسمين صبري والنجم أحمد مجدي، اللقاء هو الأول الذي يجمع "ملك" و"زياد" بعد مرور سنة على فراقهما، ويكتشف "زياد" فقدانها للذاكرة، أما الطلاق فيدفع "ريهام" إلى الانتحار بعد أن طلقها "زياد"، ليكون الحب مستحيل طوال الحلقة.

تبدأ الحلقة بشخصية "كريم"، ويجسده عمر الشناوي، الذي صدمته "ملك" بسيارتها، بعدما تعمد إلقاء نفسه أمامها، راغبا في الانتحار، وبعد الحادث اعترف لها أنه كان يريد الانتحار بعدما ترك وظيفته وتركته حبيبته، فتقرر "ملك" توفير فرصة عمل له في شركتها، فيما توضح الدراما أن "مريم"، هبة مجدي، شقيقة ملك، توافق على الرجوع لـ"مدحت"، بعد تنازلها عن مؤخر الصداق، وهو ما يجعلها تقاطع عائلتها لمدة سنة كاملة.

أما لقاء "زياد" و"ملك" بعد مرور عام على فراقهما، دفع "زياد" لتطليق "ريهام" لشعوره باستحالة الحياة معها، وبعد أن رفض العودة لها مرة أخرى، قررت الانتحار داخل منزله في مشهد تنتهي به الحلقة الرابعة.

وإطار الحلقة بحث "زياد" عن فرصة عمل في شركة "ملك"، وأجرت معه مقابلة الشخصية، كانت تعامله فيها مثل الغرباء، لأنها فاقدة للذاكرة، وترفضه ولا تقبله بالوظيفة، ويحكي لصديقتها عن تلك الصدفة، لتخبره بأنها فقدت الذاكرة.

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وإدوارد، وأشرف زكي، وهبة عبدالغني، وأحمد مجدي، وأحمد الشامي، ومحمد دياب، ومحمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".