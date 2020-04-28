شاكوش: أعيش في فيلا وأمتلك سيارة فارهة.. وعندي حفلات برا متأجلة

قال الفنان حسن شاكوش، إنه يّعيش حاليا في فيلا ولديه سيارة فارهة، كما أن أجره قبل أغنية "بنت الجيران" في الحفلات كان 5 آلاف جنيه بدون الفرقة، ولكن بعد هذه الأغنية ارتفع أجره ليصل لـ20 ألف جنيه في الحفلة الواحدة بدون الفرقة، و30 ألف جنيه بالفرقة، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وأضاف "شاكوش"، أن لديه العديد من الحفلات خارج مصر تم تأجيلها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولديه حفلات في تايلاند ولبنان والمغرب والإمارات وتونس، وكل هذه الحفلات دفعوا له جزءا من المبلغ المتفق عليه مقدمًا، وعرض عليه سحب أموالهم مرة أخرى حتى تنزاح الغمة، "رفضوا، قالولي خلي الفلوس معاك، والحفلات هتتعمل أول ما الوضع الصحي يتحسن، والحفلات مش هتتلغي".

وأكد مغني المهرجانات، أنه مهما تحصل على أموال أو وصل لمجد الشهرة لن يفترى على جمهوره أو يتكبر عليهم، "أنا بروح لناس كتير بالحب كده من غير فلوس"، كما أنه يُحب الجميع، وبالرغم من الانتقادات المتبادلة بين الحين والآخر بينه وبين عمر كمال إلا أنه لا يوجد أي خلاف بينهما على وجه الإطلاق، كما لا يوجد خلاف بينه وبين مغني المهرجانات حمو بيكا، خاصة أن الأخير قام بعمل فيديو صالحه من خلاله على الهواء.

وتابع: "أنا مش بتخانق مع حد هما اللي بيتخانقوا، أنا مش بعمل مشاكل حتى طلعوا عملوا فيديوهات وهاجموني وأنا مردتش عليهم، الخلاف اللي كان بيني وبين عمرو كمال كان بسبب الانتباه الإعلامي لي وتجاهله".