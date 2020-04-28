مصر للطيران تنشر صورة للشهيد منسي على إحدى طائراتها خلال رحلة حج

احتفت الشركة الوطنية القابضة، مصر للطيران، بالشهيد أحمد صابر منسي، عن طريق نشر صورة قديمة له، خلال تواجده على متن إحدى رحلاتها خلال موسم الحج.

وأكدت الشركة برئاسة الطيار رشدي زكريا، خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن" احترامها لتاريخ الشهيد أحمد منسي، شهيد الواجب، الذي قدم روحة فداء للوطن، مشيرة إلى أن جميع العاملين بقطاع الطيران المدني عامة، والعاملين بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، يقدرون الدور الوطني للجيش المصري، ويستلهمون روح الفداء والوطنية والتضحية، وينتظرون منهم الكثير للدفاع عن الوطن.

ولفتت الشركة خلال تصريحاتها، أن العاملين بمصر للطيران، يشاركون الآن في ملحمة بطولية من خلال إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم إلى وطنهم، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حرصا على أرواحهم، وما يقدمون عليه الآن هو صورة من صور البطولة، والتضحية من أجل الوطن، أسوة بما يقدمه جنود مصر المرابطين على الحدود.