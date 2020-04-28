حدث بعد منتصف الليل.. 3 قرارات في الجريدة الرسمية تطبق اليوم

ثلاثة قرارات نشرتها الجريدة الرسمية، في الساعة الأولى من صباح اليوم، لكل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودخلت القرارات الثلاثة حيز التنفيذ مع الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء، وهي قرارات اتخذت في ظروف أمنية وصحية خطرة تمر بها البلاد، من بينها حالة الطوارئ.

إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كان القرار الأول الذي نشرته الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ في الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم.

ونص القرار في مادته الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل"، ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

حظر التجوال في بعض مناطق سيناء وإحالة جرائم التجمهر لنيابة أمن الدولة العليا

القرار الثاني الذي نشرته الجريدة الرسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونص على حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء، وجاء في المادة الأولى من القرار: "يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية".

وفي المادة الثانية: "تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر".

القرار الثالث، أيضا، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وينص على إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي يتم إحالتها للمحاكم، وتضمنت الجرائم، التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف، وكذلك الجرائم الخاصة بشؤون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر.