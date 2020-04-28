ضبط 5 آلاف كمامة ومستلزمات طبية داخل محل صيانه أجهزة في المعادي

تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل لصيانة الأجهزة الطبية بدائرة قسم شرطة المعادي لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته مستلزمات طبية، ومطهرات مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على 130 عبوة كحول إيثيلى 70 % سعة 100مم، و5 عبوات كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر، و5 عبوات مطهرات ومعقمات طبية سعة 1 لتر، و5000 كمامة طبية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة صاحب المحل اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.