ضبط نصف طن بوظة وتحرير 139 محضرا تموينيا بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج ضبط كميات من البوظة والعصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 139 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وإعدام مواد غذائية وأسماك مملحة فاسدة، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم المرور على عدد من القرى، وذلك في إطار متابعة بائعي البوظة والعصائر الصناعية، والمرور على مخازن المواد الغذائية، للتأكد من عدم الاحتكار، وتم مصادرة تلك المشروبات والأدوات المستخدمة في البيع، وإعدامها بمعرفة لجنة الصحة.

وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي رئيس الحي أنه تم تحرير 5 محاضر بيئية وتعقيم وتطهير محلات الدواجن بمنطقة الزهراء، كما تم تعقيم محلات الدواجن وعيادة التأمين الشامل بمنطقة الزهراء ومبنى شرطة المسطحات المائية والبيئية.

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير محضر إعدام 50 كيلو أحشاء داخلية، و50 كيلو أسماك مملحة غير صالحة، وتحرير 21 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وفي مركز ومدينة ساقلتة، لفت عبد المنعم على عبد القوى رئيس المركز إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا، وإعدام 25 كيلو جرام ملوحة غير مطابقة للمواصفات.

وفي مركز ومدينة طهطا، قال على محمد رفاعي رئيس المركز أنه تم تحرير 6 محاضر نظافة، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و5 محاضر اشتراطات صحية، و3 محاضر عرض لذبح حوم خارج محال الجزارة، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين نقص أوزان.

وقال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم تحرير 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وإعدام كميات كبيرة من المياه الغازية والعصائر نتيجة سوء التحزين، ما أحدث تغيرًا فى الخواص، كما تم إعدام أكثر من نصف طن بوظة والمواد والمعدات المستخدمة.