أخبار البنوك.. نقاط الـpos وبطاقات الائتمان: إليك أفضل طرق الدفع بمصر

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت العديد من الدول سبيل الدفع الإلكتروني كإجراء وقائي لتقليل التعاملات النقدية بالكاش ومنع انتشار العدوى.

وتتعدد طرق الدفع الإلكتروني في مصر، سواء عن طريق البطاقات الإلكترونية أو شركات الدفع الإلكتروني أو عن طريق الهاتف المحمول، وتقدم "الوطن" أبرز طرق الدفع الإلكتروني في مصر على النحو التالي:

البطاقات الإلكترونية

وتتنوع البطاقات الإلكترونية المستخدمة في الدفع الإلكترونية وتنقسم إلى أنواع رئيسية هي:

بطاقات الائتمان credit card

هي بطاقات للدفع الإلكتروني والتي تصدرها كافة البنوك لعملائها بعد امتلاك حساب بنكي، ويستطيع العميل الدفع بواسطتها، حيث يقوم البنك المصدر لتلك البطاقات بتوفير مبلغ مالي على هيئة قرض لحساب العميل يمكنه من خلاله الدفع لمشترياته ومن ثم يقوم بالسداد لاحقًا في خلال المدة المتفق عليها دون تسديد أي فوائد.

البطاقات مسبقة الدفع Prepaid Card

وهي عبارة عن بطاقات للدفع الإلكتروني تُمكن حامليها من الدفع لمشترياتهم إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى إمتلاك حساب بنكي، وتصدر تلك البطاقات عن كافة البنوك، ويشترط أن يقوم حاملها بإيداع مسبق لمبلغ من المال حتى يتمكن من استخدام البطاقة والدفع الإلكتروني لأي منتج أو خدمة يريد الحصول عليها عبر أي متجر أو موقع إلكتروني في العالم يتيح الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع المسبق، وتكون البطاقة ذات حد شهري للإيداع والصرف.

البطاقة الائتمانية Debit Card

يتم إصدار هذه البطاقة عند فتح حساب جديد في البنك، حيث تمكنك من استخدام الرصيد المتواجد في حسابك البنكي بشك مباشر، كما يمكنك من خلال سحب الأموال من ماكينات الـATM، وتستطيع من خلالها الشراء من المتاجر والمحلات التجارية أو القنوات الإلكترونية.

ثانيًا: الدفع عن طريق الهواتف المحمولة

ويمكنك الدفع بسهولة وأمان عن طريق هاتفك المحمول من خلال الطرق الآتية:

المحفظة الإلكترونية

وهي محفظة إلكترونية يتم تحميلها على الهاتف المحمول، وتوفرها شبكات الاتصالات والبنوك المخلتفة مثل فودافون كاش ومحفظة أورانج، ومحفظة البنك الأهلي وبنك مصر، تمكنك من تسديد الفواتير للخدمات مثل دفع فواتير الكهرباء وشحن الهاتف المحمول وإجراء التحويلات المالية لأي شخص آخر بسهولة.

تطبيقات الإنترنت البنكي

وتعد تطبيقات الإنترنت البنكي التي تتيحها معظم البنوك العاملة للعملاء وغير العملاي وسيلة لتقديم باقة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها بسهولة وأمان أينما كنت، وكذلك متابعة الحسابات والبطاقات بأنواعها، مثل سداد المديونيات وتحويل الأموال.

ثالثًا: الدفع عن طريق POS

تستخدم تلك التقنية إحدى بطاقات الدفع أو يقوم التاجر بإتمام عملية المدفوعات بإدخال كود أو رقم هاتف للعميل وغالبًا ما تتوفر لدى تجار التجزئة، وتعتمد المتاجر الكبرى على نشر ماكينات الـpos لمساعدة العملاء على سداد مدفوعاتهم.

البطاقات اللاتلامسية

وهي تقنية حديثة تتم إضافتها لبطاقات البنوك، بما يتيح لحامل البطاقة إجراء عملية الشراء فقط بتلامس البطاقة مع ماكينة الـPOS دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في ماكينات الـPOS.