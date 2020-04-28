3 معارض أثاث وأجهزة كهربائية وملابس بالمجان لمحدودي الدخل بالبحيرة

نظمت جمعية الأورمان بالبحيرة، 3 معارض لتوزيع الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس بالمجان، على الأُسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بنطاق عزبة دميان بمركز ومدينة أبو حمص وقرية النجيلة بكوم حمادة وعزب كوم دفشو بمركز كفر الدوار.

وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربائية عبارة عن "ثلاجات، غسالات، تليفزيونات، بوتاجازات" بالإضافة لأثاث المنازل من أنتريهات ومطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر وملابس، يتم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.

وجرى تحديد الحالات المستحقة الأَولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتنظيم مثل هذه المعارض، التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.