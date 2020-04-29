بين الوفاة وكورونا.. تكهنات حول اختفاء زعيم كوريا الشمالية

للمرة الأولى منذ توليه الحكم في كوريا الشمالية، في عام 2011، غاب الزعيم كيم يونج عن الاحتفالات الوطنية في عطلة 15 إبريل، لإحياء ذكرى ميلاد جده ومؤسس النظام في كوريا الشمالية، كيم إيل سونج، وأثار غيابه تداول شائعات عديدة، وتساؤلات بشأن مصيره، وحقيقة وفاته من عدمها.

على مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت صورة للزعيم الكوري الشمالي وهو نائم على سرير، وتداولها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه مات بالفعل، وسط اجتهادات من وسائل الإعلام لكشف "ألغاز" ما يحدث في كوريا الشمالية، ولكن تبين أن الصورة غير حقيقية، وقال مسؤول بارز في كوريا الجنوبية، إن بلاده تؤكد عدم صحة الشائعات حول صحة كيم يونج أون.

تداول صورة تؤكد وفاته وكوريا تنفي صحتها

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لكيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته، ولكن بالتدقيق تبين أن الصورة تشبه إلى حد كبير صورة من جنازة والده الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، الذي توفي أواخر عام 2011 إثر أزمة قلبية.

بينما قالت وزارة الخارجية الصينية، إنه ليست لديها معلومات تقدمها بخصوص زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات عن مكانه وعن حالته الصحية.

وزير الوحدة بكوريا الجنوبية: كيم ربما غاب خوفا من إصابته بفيروس كورونا

تكهنات آخر حول غياب زعيم كوريا الشمالية، حيث قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، نقلا عن موقع سكاي نيوز العربية، إن الزعيم كيم جونغ، ربما تغيب في 15 أبريل، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، وليس لأنه مريض كما قيل، بينما قالت كوريا الشمالية إنها لم تسجل حالات إصابة مؤكدة بكورونا.

وقال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون تشول، أمام البرلمان إنه في ضوء الإجراءات الصارمة التي تتخذها بيونغيانغ لمنع تفشي المرض فإن غياب كيم عن الاحتفالات ليس بالأمر غير الطبيعي.

وأضاف وزير الوحدة، في جلسة برلمانية "صحيح أنه لم يغب عن ذكرى مولد كيم إيل سونغ منذ توليه السلطة، لكن أحداثا كثيرة ألغيت ومنها احتفالات ومأدبة بمناسبة الذكرى بسبب المخاوف من فيروس كورونا".