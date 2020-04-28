منها الراقصة.. أسباب منع والد رضوان البرنس لأولاده من الميراث

كشفت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس" عن تفاصيل حرمان الحاج "حمدي" أولاده من ميراثه، وتفويض نجله "رضوان" في التمتع بميراثه بأكمله، لأنه أقرب أولاده له وأصلحهم.

وقال رضوان لزوجته "لبنى" التي تجسدها الفنانة نجلاء بدر، إنه والده "عبدالعزيز مخيون"، منع أولاده الستة من الميراث بسبب عدة أسباب، وطلب من رضوان عدم إعطائهم ميراثهم إلا بعد تنفيذ المطلوب منهم.

وعدد رضوان شروط حصول أولاده على الميراث وهي، أن يطلق "إدوارد" عبد المحسن زوجته الراقصة التي تجسد دورها بدرية طلبة، وأن يترك "فتحي" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء وزوج "عبير" رحاب الجمل العمل في المخدرات، وأن يتعافى "عادل" أحمد داش من تعاطي المخدرات.

كما طلب منه أن يظل بجوار شقيقته "نورا" رشا سامي حتى تتزوج.