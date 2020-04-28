بنها الجامعي تعلن سلبية 10 مسحات للأطقم الطبية والمرضى خلال 24 ساعة

أعلن مستشفى بنها الجامعي، في بيان له على صفحة المكتب الإعلامي للمستشفي، على "فيس بوك"، سلبية 10 مسحات تم أخذها من الأطقم الطبية والمرضى بالمستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وظهرت النتائج سلبية دون تسجيل إصابات جديدة، حيث توقف عدد الحالات الإيجابية عند 19 حالة خلال الفترة الماضية، فيما واصل المستشفى حملة مكبرة للتطهير والتعقيم في إطار المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل إدارة مستشفيات جامعة بنها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، جيث تم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفيات بالكامل والاستقبال والطوارئ.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفي للشئون العلاجية، أنه في إطار الاتصال والمتابعة المستمرة من إدارة مستشفيات جامعة بنها على سلامة الأطقم الطبية المصابة بالفيروس، والاطمئنان عليهم داخل مستشفيات العزل، فجميع الحالات المحجوزة هناك حالتهم الصحية مستقرة ومستجيبة للعلاج.

وأكد "الدخاخني"، على أن سلامة وتأمين الأطقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية، من أولوية الإدارة القصوى حيث جرى إعلان عدد من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان، وكمامات طبية، كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية.

كان المستشفى الجامعي ببنها، قد أعلن في وقت سابق عن حالات إصابة بفيروس كورونا تم عمل 400 تحليل سريع (أجسام مضادة)، 300 تحليل صورة دم كاملة، و300 أشعة مقطعية على الصدر بالإضافة إلى 150 تحليل (مسحات) PCR شملت140 من الأطقم الطبية، و10 مرضى من المخالطين وأن التحاليل أثبتت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا لـ 16 حالة من الأطقم الطبية وحالة واحدة من المرضى وسلبية جميع تحاليل الأخرى.