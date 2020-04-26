16 إجراء اتخذتها "بنها الجامعي" بعد إصابة 17 من الأطقم والمرضى بكورونا

شهدت مستشفى بنها الجامعي إصابة 16 من الأطقم الطبية ومريضًا بفيروس كورونا المستجد علي مدار أسبوع، ما دفع الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، وتوفير 50 ألف ماسك طبي وكمامات، وتركيب بوابة تعقيم ذاتي، وتخصيص مبنى الجراحة لعزل حالات مرضى كورونا سواء من الأطقم الطبية أو مرضى المستشفى.

كما أعلنت المستشفى عن اتخاذ 16 إجراءًا تمثلت فيما يلي:

1. توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية، والمتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية، كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية، وجاري توزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبي (أطباء، وتمريض، وإداريين، وفنيين، وعمال، والأمن الإداري).

2. تعقيم وتطهير الواقيات الطبية، طبقًا لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية لجميع أقسام ووحدات المستشفى، وذلك بالكلور و H2O2.

3. الاتصال بالمعامل المركزية لعمل فحص مسحات "PCR" لجميع أعضاء الفريق الطبي (أطباء، وتمريص، وإداريين، وفنيين، وعمال، والأمن الإداري)، إضافة لإجراء فحص عن طريق الأجسام المضادة لجميع المخالطين، حيث بلغت العينات 150 مسحه ثبت سلبية 133 منها وإيجابية 17.

4. متابعة تنفيذ رئيس الوزراء بإعفاء من يعاني من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل من التواجد بالعمل .

5. تجهيز أماكن إقامة عزل بشكل عاجل وسريع، حيث جرى تخصيص مبنى الجراحة بالمستشفي كمستشفي غزل.

6. توفير 400 تحليل سريع لكورونا لفحص الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى بالكامل.

7. النظر للمنظومة الأمنية للمستشفى بشكل جدي، واتخاذ إجراءات مشددة وصارمة تضمن سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ببنها.

8. تخفيض العمل في العيادات الخارجية يوميًا إلى 10 عيادات فقط، وكذلك تم تخفيض عدد المتردديين على العيادات الطبية لنسبة لا تتعدى 40 مريضًا في اليوم، وذلك حتى لا تتوقف الخدمات الطبية للسادة المواطنين.

9. اقتصار كافة الخدمات المقدمة بمستشفيات بنها الجامعية على جراحات المخ والأعصاب وجراحات القلب والصدروالعنايات المركزة و وحدات الـ"CCU".

10. تقليل أعداد العمالة بمستشفيات بنها الجامعية إلى أقصى درجة ممكنة، وبما لا يخل باستمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى.

11. اقتصار الاستقبال بمستشفيات بنها الجامعية على استقبال حالات الحوادث والطوارئ فقط، وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لإستقبال الحالات في وقت إغلاق المستشفيات.

12. صرف مكافأة تشجيعية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى.

13. متابعة القرارات الصادرة بشأن التشديد على عدم وجود زوار مع المرضى.

14. تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، كما أن اللجنة في حالة انعقاد دائم 24 ساعة 7 أيام.

15. التنسيق مع لجنة مكافحة العدوى للعمل على تحديد مسار المرضى في الاستقبال للمريض داخل المستشفيات الجامعية ببنها.

16. إعداد خطة كاملة للعمل خلال الفترة المقبلة.