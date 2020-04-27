بريد الوطن.. مثلث برمودا الحقيقى وتجارب الشعوب

مثلث برمودا المرعب الذى لا ينكر أحد على وجه الكرة الأرضية معرفته، أو على الأقل سمع عنه، يقع فى المحيط الأطلسى، ومساحته نحو مليون كم2، ولكن كم من الحكايات والقصص المرعبة عن ذلك المثلث الذى يبتلع السفن ويبتلع كل ما يقترب منه، إلى أن وصل عدد السفن التى ابتلعها إلى ألف سفينة، وأربعين طائرة، وكثرت الحكايات والأقاويل عن ذلك المثلث، ولكن رغم كل هذا، فلا يعتبر مثلث برمودا هو الذى يبتلع الطائرات والسفن، إنما المثلث الحقيقى الذى يبتلع دول العالم الثالث هو الفقر والفساد والجهل، ضلع واحد من ذلك المثلث كفيل بأن يضع دولاً فى ذيل قائمة الدول، فالفقر هو رحم كل شىء قبيح من سرقة ومن قتل ومن بلطجة وأمراض، أما عن الجهل فحدِّث ولا حرج، فقد طه حسين نظره بسبب الجهل، واستغل من يتاجرون بالدين هذه النقطة ليعزفوا عليها، ويخرجوا لنا هؤلاء المتطرفين والإرهابيين، أما عن الفساد فلا يستطيع أى مجتمع أن يتقدم إلا إذا قضى على هذا الوحش، وكان «لى كوان يو» رئيس وزراء سنغافورة بعد استقلالها عن ماليزيا عام 1965، يصر على ارتداء كل الوزراء فى أول حلف يمين اللون الأبيض، لكى يكون رمز النقاء، وتكون رسالة قوية لشعبه لمواجهة الفساد، وتسلم «لى كوان يو» سنغافورة بلداً فقيراً إلى أن وصل بها إلى مصاف الدول.

مراد عزمى

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